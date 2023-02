Saiba o que é capitalização de mercado

Definição

Para uma criptomoeda como o Bitcoin, a capitalização de mercado é o valor total de todas as moedas que já foram mineradas. É calculada ao multiplicar o número de moedas em circulação pelo preço de mercado atual de uma única moeda.

A capitalização de mercado é o valor total em dólar de todas as participações de ações de uma empresa. No caso do Bitcoin ou de outra criptomoeda, esse valor é o de todas as moedas que já foram mineradas. No mundo das criptomoedas, a capitalização de mercado é calculada ao multiplicar o número total de moedas que já foram mineradas pelo preço de uma única moeda em um dado momento.

Podemos definir a capitalização de mercado como um indicador da propensão à estabilidade de um ativo. É importante destacar que mesmo o Bitcoin, criptomoeda com a maior capitalização de mercado, ainda experimenta volatilidade. Porém, da mesma maneira que um navio maior é capaz de navegar com mais segurança em condições climáticas adversas, é mais provável que uma criptomoeda com uma capitalização de mercado muito maior seja um investimento mais estável do que uma criptomoeda com uma capitalização de mercado muito menor. Isso se deve porque as moedas digitais com capitalização de mercado menor são mais suscetíveis aos caprichos do mercado. Sendo assim, podem trazer ganhos enormes ou gerar perdas consideráveis.

Observação: você poderá ver referências à capitalização de mercado de “oferta circulante” ou capitalização de mercado de “oferta totalmente diluída”. No caso do Bitcoin, esses dois números são os 18,5 milhões que já foram minerados (“oferta circulante”) e os 21 milhões que, mais à frente, serão minerados (“oferta totalmente diluída”). Dependendo da metodologia, alguns observadores mensuram a capitalização de mercado usando a oferta circulante atual, enquanto outros usam o valor totalmente diluído.

Por que a capitalização de mercado é importante?

O preço é apenas uma maneira de mensurar o valor de uma criptomoeda. Os investidores usam a capitalização de mercado para criar uma narrativa mais completa e comparar o valor das criptomoedas. Como principal dado estatístico, pode indicar o potencial de crescimento e a segurança de compra de uma criptomoeda em comparação com outras.

Para demonstrar, vamos comparar a capitalização de mercado de duas criptomoedas ficcionais.

Se a criptomoeda A tiver 400.000 moedas em circulação e cada moeda valer US$ 1, sua capitalização de mercado será de US$ 400.000.

Se uma criptomoeda B tiver 100.000 moedas em circulação e cada moeda valer US$ 2, sua capitalização de mercado será de US$ 200.000.

Mesmo que o preço individual de cada criptomoeda B seja superior ao da criptomoeda A, o valor global da criptomoeda A ainda será o dobro do valor da criptomoeda B.

Ainda assim, é importante notar que a capitalização de mercado de várias criptomoedas pode oscilar significativamente devido à sua volatilidade.

O que você pode fazer com a capitalização de mercado?

A capitalização de mercado permite a você comparar o valor total de uma criptomoeda com o de outra, para que possa tomar decisões de investimento com mais embasamento. As criptomoedas são classificadas por sua capitalização de mercado em três categorias:

Criptomoedas de alta capitalização, incluindo Bitcoin e Ethereum, têm uma capitalização de mercado superior a US$ 10 bilhões. Os investidores as consideram investimentos de menor risco porque têm um histórico comprovado de crescimento e, normalmente, têm maior liquidez. Isso significa que elas podem suportar um volume maior de pessoas fazendo retiradas sem gerar impacto significativo no preço.

Criptomoedas demédia capitalização têm capitalização de mercado entre U$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões. Em geral, considera-se que elas ainda tem um grande potencial de alta inexplorado, mas também apresentam risco mais elevado.

Criptomoedas de baixa capitalização têm uma capitalização de mercado inferior a US$ 1 bilhão e são mais suscetíveis a oscilações significativas no sentimento do mercado.

A capitalização de mercado é uma métrica útil para comparar o valor total das criptomoedas, mas fatores como tendências de mercado, a estabilidade de uma criptomoeda e sua própria situação financeira devem ser considerados ao avaliar o risco de qualquer investi