Usuário perde R$ 600 mil por erro em transação de WETH

Na semana passada, o CriptoFácil noticiou a nova onda das criptomoedas-meme fez a taxa do Ethereum quebrar recordes. E como se não bastasse, alguns usuários de fato pagaram pequenas fortunas por erros em suas transações.

Segundo informado um trader que tentou realizar uma transação com um embrulhado de Ether (WETH), supostamente para comprar tokens meme. Só que um erro fez o usuário pagar quase US$ 120 mil pela transação, ou cerca de R$ 600 mil.

A título de comparação, o valor total que o trader transferir – 84 WETH – correspondia a R$ 773 mil. Ou seja, o erro custou em taxas o equivalente a 77% de todo o valor da operação. No total, o trader movimentou cerca de R$ 1,4 milhão.

Não se sabe o que levou a este erro, embora o mais comum seja a confusão entre os valores das transações e das taxas.

Debate em torno das taxas

O debate em torno das altas taxas de gas do Ethereum tenha sido um grande ponto problemático, com o último pico ocorre em meio à histeria da Pepecoin (PEPE) que colocou uma pressão tremenda na rede mais uma vez.

Como resultado, muitos traders estão pagando milhares de dólares por uma transação, já que as taxas subiram acima da máxima de um ano. Foi neste contexto que o trader acabou pagando 64 ETH por uma única transação em 8 de maio.

De acordo com uma atualização do rastreador blockchain, ‘Whale Alert’, o usuário pagou cerca de US$ 119.157 apenas para enviar 84 WETH. A título de comparação, o valor médio das taxas está por volta de US$ 3, de acordo com o Ycharts.

É importante observar que as taxas de transação no Ethereum subiram para níveis muito mais altos, variando entre US$ 50 e US$ 70 em 2021. Mas os números estão baixos desde a queda do mercado em maio de 2022.

Forte volatilidade

A empolgação em torno do PEPE pode ser atribuída ao renascimento das taxas da rede. Embora os números estejam baixos, as taxas sofreram bastante volatilidade desde que o “fenômeno PEPE” começou.

Por exemplo, a taxa média de transação subiu para US$ 27,62 em 5 de maio, o maior nível visto nos últimos 12 meses. Desde o lançamento da PEPE em 18 de abril, as taxas médias aumentaram 115%.

No entanto, a rede principal não é a única rede que foi atingida pelas altas taxas de gás. As segundas camadas – que são projetadas para reduzir os custos de transação – não foram poupadas, assim como a demanda de rede disparou.

Notavelmente, os rollups baseados em prova de conhecimento zero (ZK) também sofreram, já que as taxas de troca de tokens aumentaram para valores entre US$ 2 e US$ 11 para soluções como a rede principal Polygon zkEVM, Starknet e zkSync Era.

Até mesmo o Bitcoin (BTC) viu suas taxas dispararem, mesmo sem ter qualquer relação com a PEPE, por causa do aumento da demanda pelos Ordinals.

*Sempre temos abordado estes temas, não é possível que hoje com toda a tecnologia um cidadão venha perder tanto dinheiro assim, tinha que existir um meio para evitar estes erros, quem sabe um fundo garantidor, onde todos poderiam colaborar e evitar que um pequeno descuido possa colocar em risco todo o capital de um usuário.

Estamos trabalhando firme em uma organização com apoio da maior associação de criptoativos do mundo com endereço na Itália, exatamente para que as plataformas dê mais segurança aos usuários, sendo assim a tendência é de maior crescimento do mercado de criptomoedas.