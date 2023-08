Vamos ver em agosto 5 criptomoedas para observar. Avalie sua carteira!

Por Devair G. Oliveira

O Bitcoin subiu quase 12% no mês de junho e fechou julho recuando aproximadamente 4%. Tudo isso é reflete os sentimentos dos investidores sobre a possibilidade de aumento das taxas de juros nos EUA em setembro, uma opção que não foi descartada pelo FED em um pronunciamento recente. Caso isso aconteça, poderemos ver uma redução da liquidez em ativos de maior risco, o que impactaria negativamente seus preços.

Apesar disso, o destaque do mês anterior vai para algumas altcoins com ganhos consideráveis, principalmente a Ripple (XRP), que saiu vitoriosa de um processo movido por um regulador dos EUA e valorizou mais de 40%.

(ETH), (Matic), (OP). (BTC) (Shiba)

O mercado como um todo continua positivo, mas se espera uma alta volatilidade no mês de agosto, sobretudo para as altcoins. Pensamos que podem ser boas as oportunidades para sua carteira?

Isso não é uma recomendação de investimento. Lembre-se de fazer sua própria análise antes de investir, considerando seu perfil de investidor e os riscos envolvidos em cada ativo.

