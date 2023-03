Veja as principais novidades do dia no mercado de criptomoedas

Investing.com – As criptomoedas começaram o dia com uma nota negativa com desenvolvimentos no lado dos EUA. Ontem, a recomendação do governo Biden para aumentar os impostos para investidores criptográficos e mineradores de criptomoedas acelerou as vendas nos mercados. Então, o processo do procurador-geral de Nova York contra a bolsa KuCoin foi outro desenvolvimento importante do dia. O fato de o procurador-geral ter se referido ao Ethereum como um valor mobiliário na acusação tornou o desenvolvimento mais importante.

Todos os mercados, incluindo os mercados de criptomoedas, estavam nos dados payroll dos EUA. Os dados divulgados hoje indica que o aumento de vagas chegou a 311 mil pessoas, acima da expectativa de 205 mil, em fevereiro.

Com os dados divulgados acima das expectativas, o dollar index voltou a cair para 104. Os mercados de criptomoedas, por outro lado, reagiram positivamente aos dados. Bitcoin subiu para US$ 20.300 com compras de US$ 19.500 em transações à tarde e começou a custar acima de US$ 20.000 novamente na última hora.

Resumo das principais notícias no setor desta sexta-feira:

Huobi Token cai 93% em pouco tempo

O ativo local da bolsa Huobi, HT, viu seu valor cair mais de 90% em minutos em meio à venda de ontem. O dinheiro criptográfico, que voltou na mesma velocidade após esse declínio acentuado, continua sendo a moeda criptográfica mais desvalorizada, com uma queda média de 15% hoje.

Justin Sun, consultor-chefe da bolsa Huobi, interpretou esse declínio como comportamento do mercado. Huobi Token caiu rapidamente dos níveis de US$ 4,7 para US$ 0,4 ontem à noite.

No momento, foi visto que o dinheiro criptográfico voltou ao nível de US$ 4. Com esse colapso, viu-se que os futuros atrelados ao HT foram liquidados. Justin Sun prometeu recuperar as perdas dos investidores que sofreram com essa volatilidade.

Binance proíbe russos de comprar euros e dólares em sistema peer-to-peer (P2P)

A Binance aderiu às novas regras de sanções estabelecidas pela UE, impedindo os russos de negociar dólares e euros diretamente com outros investidores por meio do serviço P2P.

De acordo com a notícia veiculada pelo canal de notícias russo RBC, a restrição se aplica a todos os residentes na Rússia. O serviço P2P é definido na plataforma como um sistema onde dois traders que não são intermediários da Binance negociam diretamente entre si.

Ark Invest fez a maior compra de ações da Coinbase em 2023

Enquanto as vendas de pânico aumentaram nas últimas 24 horas nos mercados de criptomoedas, a empresa de investimentos Ark Invest continua coletando as ações da COIN, que atua dependendo dos mercados de criptomoedas.

Ontem, o valor das ações da exchange de criptomoedas Coinbase caiu em média 8%. A Ark Invest, por outro lado, fez a compra mais alta de 2023 em ações COIN.

No comunicado, foi visto que a empresa recebeu aproximadamente 17,5 milhões de dólares em ações da COIN para o fundo negociado em bolsa ARK Innovation (NYSE:ARKK). Além disso, a empresa adquiriu US$ 3 milhões em ações da COIN para o ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW).

Embora a Ark Invest se destaque com seus investimentos regulares em empresas criptográficas negociadas na bolsa de valores, ela também compra ações da Robinhood (NASDAQ:HOOD)de tempos em tempos, além das ações da Coinbase.

Mt. Gox Fund opta por manter ativos recusando-se a pagar antecipadamente

Estima-se que o Fundo Mútuo da Mt. Gox receba 90% dos ativos mobiliários. Estima-se que 70% do valor a ser pago ao fundo seja feito em Bitcoin.

O pagamento aos credores da exchange de Bitcoin Mt. Gox, que faliu em 2014, chegou ao fim. Os pagamentos, que foram adiados várias vezes, devem tomar forma até abril. De acordo com a última notificação feita em 2019, sabe-se que o administrador da Mt. Gox detém 141.686 BTC.

O caso Mt. Gox teve um impacto negativo no preço do BTC ao longo dos anos, quando tem sido um tema de preocupação que os ativos a pagar sejam vendidos a granel no mercado. De acordo com os últimos acontecimentos, o entendimento de que o Mt. Gox Fund, o maior credor do mercado de ações, pretende ficar com os ativos, surgiu como um desdobramento que amenizou as preocupações.

Blockchain.com encerra seu departamento de gestão de patrimônio

A Blockchain.com decidiu liquidar seu braço de gerenciamento de ativos, fundado em abril do ano passado.

Em uma declaração feita pela empresa, a Blockchain.com Asset Management informou que foi lançada em abril de 2022, antes que as condições macroeconômicas se deteriorassem rapidamente, enquanto suspendiam a operação de seus produtos institucionais devido às contínuas condições negativas nos mercados de criptomoedas. A Blockchain.com decidiu cortar custos demitindo 28% de seus funcionários no início deste ano. Assim, a empresa se juntou a outras empresas de cripto que entraram em downsizing para atender às condições negativas do mercado.