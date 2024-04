Veja no mercado cripto

Expectativas pré-halving

À medida que o mercado de criptomoedas se aproxima do Halving, cresce a expectativa em torno do evento, previsto para ocorrer no dia 19 de abril, que reduzirá pela metade as recompensas por minerar bitcoins. Isso geralmente leva os mineradores a desativarem equipamentos que não são mais lucrativos, causando uma redução no Hashrate (medida da capacidade de processamento de uma rede de blockchain), o que pode resultar em quedas temporárias no valor do Bitcoin, à medida que os mineradores vendem parte de seus ativos para financiar a atualização de seus equipamentos.

Desde outubro de 2023, após o preço do BTC superar os US$ 30 mil, a quantidade de bitcoins mantida por mineradores diminuiu em mais de 30 mil BTC. Em termos monetários, o valor desses ativos oscilou de US$ 63 bilhões para US$ 126 bilhões ao longo desse período. O indicador Hash Ribbon, quando analisado, aponta que o término da pressão de venda dos mineradores só ocorre aproximadamente 53 dias após o halving.

Análises gráficas revelam que, historicamente, após o halving do Bitcoin, ocorre uma diminuição na média de mineração do ativo. Além disso, o preço do Bitcoin tende a apresentar um desempenho significativamente melhor nos 365 dias seguintes ao halving em comparação com o ano anterior ao evento, com um aumento médio de 113%. Isso sugere um forte impacto positivo no valor do ativo, que potencialmente elevará seu preço para mais de US$100 mil por unidade.

Índice de Medo e ganância

Indicador que vai de 0 a 100 e mede o sentimento social em relação ao preço do Bitcoin.

Em fevereiro o índice alcançou 75 pontos, levantando especulações sobre uma possível correção no mercado. Contudo, nossa análise sugeriu que ainda havia espaço para crescimento.

Apesar da pressão de venda por parte dos mineradores e o recente período de flutuações e estagnação, mantemos a visão de que a tendência principal de alta no mercado de criptomoedas prevalecerá.

A curto prazo, é possível que o Bitcoin flutue entre US$ 65 mil e US$ 72 mil nos próximos 3 a 7 dias, permanecendo estável até que uma tendência de mercado mais clara seja estabelecida. Com a chegada de novos investidores do mercado futuro, antecipamos o teste da resistência de US$ 72 mil, que caso seja superada, irá desencadear no fim da lateralização.

🟠 Análise técnica do Bitcoin

Suportes e resistências são níveis de preço nos quais uma criptomoeda tende a parar e reverter sua direção. Estes níveis ajudam traders a identificar pontos potenciais de entrada e saída para suas negociações. Para o Bitcoin nos próximos dias, temos:

🔺 Resistências: US$ 72 mil, US$ 75.5 mil e US$ 79 mil.

🔻 Suportes: US$ 65 mil, US$ 58.2 e US$ 52 mil.