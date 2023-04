Zimbábue vai criar moeda digital lastreada em ouro

Por Devair G. Oliveira

Zimbábue vai cunhar ‘token de ouro digital’, diz governador Mangudya diz que RBZ oferecerá “reserva de valor” como alternativa à moeda estrangeira.

Banco de Reserva do Zimbábue Dólar americano Zimbábue moedas digitais moeda digital Mais O banco central do Zimbábue emitirá “tokens de ouro digital” em uma tentativa de reduzir a demanda por moeda estrangeira, informou um jornal estatal do Zimbábue em 23 de abril.

Segundo o governador do Banco Central do Zimbábue, John Mangudya, a moeda digital lastreada em ouro será introduzida como uma forma de mitigar a inflação que tem assolado o país nos últimos anos. Ele afirmou que a nova moeda será denominada “Gold-backed Zimbabwean dollar”, e que o país já está em conversas com parceiros internacionais para viabilizar a iniciativa.

A moeda digital lastreada em ouro é uma forma de garantir que a nova moeda tenha valor e seja confiável. Como o ouro é um ativo físico com valor inerente, o lastro em ouro oferece uma proteção contra a inflação e as flutuações do mercado. Além disso, a tecnologia blockchain pode garantir que a nova moeda seja segura e transparente.

A iniciativa do Banco Central do Zimbábue pode ser vista como um passo significativo para a adoção de moedas digitais no continente africano. Embora ainda haja ceticismo em relação à adoção generalizada de criptomoedas, a introdução de uma moeda digital lastreada em ouro pode ser vista como uma maneira de garantir a confiança na nova moeda e promover sua aceitação entre a população.

No entanto, ainda é cedo para dizer como a nova moeda digital lastreada em ouro será recebida pelos cidadãos do Zimbábue e como isso afetará a economia do país a longo prazo. É importante observar como o Banco Central do Zimbábue planeja implementar a iniciativa e como será o papel das instituições financeiras na adoção da nova moeda.

Em resumo, a introdução de uma moeda digital lastreada em ouro pelo Banco Central do Zimbábue é uma iniciativa interessante que pode ter implicações significativas para a economia do país e para a adoção de moedas digitais em toda a África. No entanto, ainda há muitas perguntas em aberto sobre como a iniciativa será implementada e quais serão os efeitos a longo prazo.

Zimrates, um site privado de rastreamento de moeda, estima que o dólar do Zimbábue seja negociado hoje (24 de abril) em 1.700: $ 1. Existem poucos exemplos de bancos centrais que apoiam moedas digitais com algo que não seja dinheiro do banco central. A Venezuela criou uma moeda digital lastreada em commodities, a petro, em 2018. A petro não foi um sucesso, dada a fraqueza da economia doméstica da Venezuela.