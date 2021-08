11° Batalhão realiza Operação de prevenção e repressão aos crimes contra a vida

Neste final de semana, nos dias 27 a 29 de agosto, foi realizada Operação de prevenção e repressão aos crimes de homicídios.

A incidência da criminalidade, principalmente dos crimes violentos, é um fator impactante, por isso, a Polícia Militar vem fortalecendo as ações de prevenção e repressão qualificada frente aos crimes contra a vida, que representa o bem mais precioso tutelado pelo Estado.

Na área do 11º Batalhão foram desenvolvidas diversas atividades como abordagens a pessoas suspeitas, estabelecimentos comerciais e veículos, além da intensificação das visitas a indivíduos egressos do sistema prisional e envolvidos em conflitos interpessoais.

A Operação contou com um reforço no policiamento, sendo empregado todo o efetivo administrativo e também os militares que trabalham em portfólios específicos para suplementação as equipes operacionais.

A PM ressalta que os canais de comunicação com a comunidade são de singular importância para a preservação da vida.

Por isso, além das estratégias de prevenção, a divulgação expressiva e constante do 📞 DISQUE DENÚNCIA – 181 e do 📞 190, em casos de emergências policiais, tem o objetivo de demonstrar para a comunidade que sua ligação FAZ A DIFERENÇA e pode salvar vidas!