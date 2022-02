11º Batalhão promove encontro com a imprensa da região

O 11º Batalhão de Polícia de Manhuaçu tem dado respostas rápidas aos crimes

Por Devair G. Oliveira

A reunião ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17/02, no auditório do 11° Batalhão e contou com a presença do Sub Comandante da Unidade, Major Giovane Nogueira, dos Comandantes de Companhia, da 72ª Cia PM – Capitão Túlio Gomes Santos é responsável pelo policiamento dos municípios de Manhuaçu, Simonésia, Santana do Manhuaçu, Reduto, São João do Manhuaçu e Luisburgo,, 29ª Cia, com sede em Manhumirim; Capitão Frederico Arruda Costa, responsável pelo policiamento de 12 municípios, sendo Manhumirim, Durandé, Martins Soares, Lajinha, Chalé, São José do Mantimento, Mutum, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Caparaó, Espera Feliz e Caiana, 1º Tenente Rocha (272ª Cia com sede em Abre Campo) – Responsável pelo policiamento em: Abre Campo, Sericita, Pedra Bonita, Matipó, Santa Margarida e Caputira, 1º Tenente Eledylson (273ª Cia Tático Móvel, abrange todo o batalhão), da equipe de Assessoria de Comunicação do 11º BPM (1º Tenente Suelen Mafra, Cabo Tereza e Assistente administrativo Bárbara) e profissionais de imprensa de Manhuaçu: Carlos Henrique, Jailton, Luiz Nascimento, Júlio, Eduardo Satil e Devair.

Entrevista do Subcomandante do 11º BPM Major Giovane Carlos Nogueira

Aproveitado o encontro ouvimos as considerações do Subcomandante do 11º BPM Major Giovane, falou que essa parceria entre o batalhão e a imprensa é muito importante e que vem de longo tempo, este relacionamento reforçar a parceria e traz só benefício, tanto para a polícia militar, quanto para o pessoal da imprensa e também para à sociedade de uma forma geral.

“A informação deve ser repassada com responsabilidade, trazendo ali a verdade de acordo com os fatos ocorridos, aproveitamos essa oportunidade para trazer os números do batalhão, dos índices criminais da nossa redução de todos os procedimentos que nós adotamos aí para conseguir essa redução”. Pontuou o Major Giovane.

Redes sociais, sociedade e denúncias

Segundo o Major Giovane o batalhão de policiais é muito comprometido e vem de muitos anos, trabalhando muito, e com estratégias e com participação da comunidade. “Vale destacar que a Polícia Militar depende muito de denúncias realizadas pela comunidade, para conseguir prevenir a ocorrência de crimes. A identidade dos denunciantes é sempre preservada e o sigilo é absoluto. Todo cidadão pode ser parceiro da PM, denunciando atividades e pessoas suspeitas, pelos números 190 (emergências policiais) e 181, que é o Disque Denúncia Unificado, onde a pessoa não precisa se identificar e recebe uma senha para acompanhar as investigações. Se preferir, a pessoa consegue realizar denúncias conversando diretamente com o policial que realiza o patrulhamento na sua comunidade.

“Nós temos conseguido reduzir a criminalidade, é só verificar dos últimos anos para cá, mesmo com a redução do nosso efetivo, nós temos conseguido reduzir os números finais, seja no furto ou em homicídios, sabemos das dificuldades que temos, sabemos do problema do crime organizado, tráfico de drogas, mas estamos combatendo, batendo em cima chegando junto, estamos fazendo várias prisões, apreensões e com isso estamos conseguindo esta redução”. Finaliza o subcomandante.