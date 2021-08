12ª RPM forma 33 novos sargentos

O Comando da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) promoveu nesta sexta-feira, 20, no auditório do 14º Batalhão, em Ipatinga, a formatura do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS), em que se formaram 33 novos sargentos. Esses militares receberam treinamento por quatro meses, para se habilitarem a nova função.

De acordo com o comandante da RPM, Coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, a Polícia Militar disponibiliza para seu público interno a possibilidade de um crescimento sólido na carreira, através do aprimoramento profissional. “Esses militares receberam um conhecimento adicional sobre a função desempenhada pelo sargento, que em muitos casos exerce atribuições de comando”.

O Coronel ressaltou que a qualificação da tropa sempre foi uma preocupação do Comando da Corporação, que conta com uma Academia, e nas Regiões do Estado, existem as Companhias de Ensino e Treinamento. Além dos cursos de formação, há os cursos de aperfeiçoamento e o treinamento policial básico.

Diferente de anos anteriores, em função da pandemia, o curso foi ministrado de forma hibrida, com módulos presenciais e a distância, além do estágio supervisionado. O Coronel Rômulo salientou que os novos sargentos voltam a exercer a nova atividade nos diversos municípios que compõem à 12ª RPM, contribuindo ainda mais na eficácia das ações ostensivas.

No decorrer da solenidade, o primeiro colocado no treinamento, o agora 3º Sargento Aquiles Tadeu Crescêncio foi homenageado pelo comando da RPM com uma placa, além disso, ele recebeu um presente do paraninfo da turma, o Chefe do 12º Departamento da Polícia Civil, Dr. Gilmaro Alves Ferreira. Ele, também foi homenageado pelos formandos, como forma de agradecimento.

Em seu discurso para os formandos, o Dr. Gilmaro falou para os sargentos sobre o papel de liderança que irão exercer, e como eles devem lidar com essa responsabilidade. “ Vocês alcançaram a formatura, esse é um momento de evolução e lapidação. Sejam honrados e convençam seus subordinados pelo exemplo, sejam líderes para a tropa. Liderar é conduzir as pessoas a objetivos comuns é ter coerência nas decisões”.

Após o momento de aposição das novas divisas, os novos sargentos prestaram o compromisso regulamentar à bandeira, e depois continência ao pavilhão nacional.