17ª CIA PM Ind – realiza operação de combate a infrações de trânsito denominada “Operação Ano Novo Seguro”

Síntese

Em toda a cidade de João Monlevade 27/12/2023. Foi desencadeada em toda área da Unidade, a OPERAÇÃO ANO NOVO SEGURO, que contou com o apoio de uma guarnição do Policiamento Ambiental e teve como objetivo coibir crimes e infrações de trânsito, dando maior ênfase a abordagem a motocicletas e demais veículos que venham a causar distúrbios da ordem e que estivessem com irregularidades para a circulação nas vias urbanas.

As ações e operações são voltadas a condutores que, de alguma forma, trazem riscos, com manobras perigosas, dirigindo de forma imprudente, além de motos que produzam forte ruído devido a alterações nas descargas, gerando risco à integridade física e segurança dos usuários das vias.

Na operação do dia 27 de dezembro, realizada em ruas/avenidas dos três setores da cidade de João Monlevade, responsáveis por grande fluxo de tráfego, foram vistoriados diversos veículos, verificada documentação e situações de condutores.

Resultado

– 38 veículos fiscalizados.

– 02 condutores inabilitados autuados.

– 02 Veículos retidos por infração de trânsito.

– 10 autos de infração de trânsito confeccionados.

01 motocicleta removida.

05 veículos quatro rodas removidos.

Polícia Militar de Minas Gerais: 248 anos! Compromisso com a segurança.