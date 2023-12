58º BPM – Autor: Homem, 23 anos preso por tráfico de drogas

MATERIAL APREENDIDO:

– 01 tablete grande aparentando ser crack;

– 196 pedras de crack;

– 65 buchas de maconha;

– 01 porção grande de maconha;

– 13 papelotes de cocaína;

– 01 porção de cocaína;

– 01 balança de precisão;

– R$ 200 reais em notas trocadas;

SÍNTESE: Após recebimento de diversas denúncias anônimas, as quais informavam que um indivíduo estaria residindo no local e realizando intenso tráfico de drogas, foi realizada operação para verificar os fatos. Local: Rua João Pedreiro, Cachoeira do Vale – Timóteo/MG 25/12/2023

Durante a operação os militares visualizaram o intenso movimento na entrada da residência onde constatou-se a traficância.

De posse dessas informações os militares realizaram cerco no imóvel, momento que o suspeito tentou evadir pelos fundos do imóvel carregando uma sacola de cor verde, contudo percebendo o cerco policial pulou em diversas residências para tentar evadir dos militares, os quais percebendo a fuga determinaram a ele que parasse, fato esse não obedecido pelo autor.

Durante a fuga o autor dispensou os entorpecentes na casa de um vizinho e tentou se esconder no imóvel, sendo localizado na sequencia pelos militares.

Diversos ilícitos foram localizados e o homem foi conduzido pelo crime de tráfico ilícito de drogas.