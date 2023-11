58º BPM – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES

LOCAL: Rua Cuiabá / Rua Ipatinga, Bela Vista – Timóteo/MG

VÍTIMA: – Estabelecimento comercial

MATERIAL RECUPERADO: – 01 Porção de cocaína; – 02 Barras de Maconha; – 01 Porção de Maconha; – 01 Porção de Crack; – 01 Balança de Precisão; – 03 Eppendorfes contendo cocaína; – 05 telefones; – 02 Cartões de crédito; – R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais)

As equipes Tático Móvel receberam informações anônimas, dando conta de que ocorria um intenso tráfico de drogas na escadaria do Bairro Bela Vista, indivíduos revezavam na vigilância do local e comércio de substâncias entorpecentes, bem como escondiam as drogas em bancos de areia, área de vegetação e imóveis abandonados.

Diante do exposto, foi desencadeada uma operação no local e a veracidade das denúncias foi constata. As citadas equipes de policiais militares se espalharam ao redor do local onde os referidos indivíduos se encontravam e iniciaram incursão pelos becos que davam acesso. Em ato contínuo, os mencionados indivíduos, ao perceberem a presença policial e receberem ordem para que se posicionassem em condição de busca, iniciaram fuga, sendo perseguidos e presos/apreendidos.

Na posse de um dos indivíduo foi encontrado R$395,00 (trezentos e noventa e cinco reais em dinheiro) e um eppendorf de substância análoga à cocaína. Em um quintal localizado em frente ao local da abordagem foi encontrado outro eppendorf de substância análoga à cocaína.

No interior de um imóvel onde os suspeitos evadira foi localizado uma barra de substância análoga à maconha e um invólucro contendo diversos eppendorf’s vazios, comumente utilizados para o armazenamento de cocaína.

Foi encontrado ainda R$129,00 (cento e vinte e nove reais) no interior da bermuda de um dos suspeitos, uma mochila em cima do telhado de um imóvel, mochila esta contendo uma balança de precisão, além de uma barra de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga à cocaína enterradas em um banco de areia.

Caídos no beco cuiabá, nas proximidades do local onde os indivíduos se encontravam, um dos policiais encontrou uma bucha de substância análoga à maconha e uma porção de substância análoga ao crack.

Os indivíduos qualificados receberam voz de prisão/apreensão em flagrante, sendo conduzidos até a delegacia para as demais medidas pertinentes. Os responsáveis legais dos menores infratores acompanham o encerramento deste registro.

AUTORES:

– Homem, 34 anos; – Homem, 23 anos; – Homem, 27 anos; – Homem, 22 anos; – Homem, 34 anos; – Sexo masculino, 16 anos; – Sexo masculino, 16 anos;