62° BPM – TAPARUBA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

ENDEREÇO: Rua Joaquim Vieira Campos, Taparuba/MG.

DATA/HORA: 17nov23 – 14h30min

AUTOR: Masc, 26 anos

AUTOR: Masc, 34 anos

AUTORA: Fem, 65 anos

MATERIAIS APREENDIDOS:

– 126 tabletes de maconha.

– 04 buchas de maconha.

– 01 poção de maconha.

– 01 telefone celular samsung galaxy j5 prime prata com vários trincados na tela.

– R$ 94,00 reais.

– 01 martelo.

– 02 facas.

– 01 tesoura.

– 01 rolo bobina de plástico filme.

SÍNTESE: Ontem, 17, durante patrulhamento, recebemos denúncia anônima, que haviam dois indivíduos em uma residência na rua Joaquim Vieira Campos, preparando drogas para serem comercializadas.

Equipe esteve no local denunciado e visualizaram um autor sentado na varanda da residência manipulando uma faca e com diversos tabletes de maconha ao seu lado. Ao mesmo tempo, foi possível visualizarmos outro autor correndo para os fundos da residência, ocasião em que pulou para o quintal do vizinho ao lado, não sendo possível alcançá-lo.

Do exposto, realizamos a abordagem do autor, sendo constatado que haviam ao seu lado a quantia de 130 tabletes de substância análoga à maconha, duas facas de cozinha, uma tesoura, um rolo de papel filme, uma porção da mesma substância que estava desintegrada.

Autor preso em flagrante delito.

Os autores/proprietários da residência utilizada para o tráfico foram presos e conduzidos para o registro dos fatos.