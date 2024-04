62º BPM EM AÇÃOPM APREENDE SUBMETRALHADORA ARTESANAL EM SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Na tarde do dia 05, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de São Sebastião do Anta, realizou uma operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo MM Juiz de Direito da comarca de Inhapim.

A equipe policial, em conjunto com o apoio das guarnições de Inhapim e São Domingo das Dores, dirigiu-se aos endereços alvos dos mandados, localizados no bairro Bela Vista, nas ruas São Geraldo e Dorvalino Gomes.

Após a leitura dos mandados, os policiais iniciaram as buscas nas residências. Em uma delas, não foram encontrados materiais ilícitos. No entanto, na segunda casa, foram localizados diversos ilicitos, incluindo drogas e uma submetralhadora caseira calibre 380 e um carregador municiado com 8 munições.

O proprietário da residência, um jovem de 19 anos, alegou que as substâncias ilegais pertenciam a uma mulher, afirmando apenas guardar as drogas para ela. Além disso, na mesma área da casa, foi localizada uma motocicleta Honda CRF 230 vermelha, que ele afirmou ser sua e ter adquirido em troca do armazenamento das drogas.

Durante a operação, outros dois indivíduos maiores de idade estavam presentes na residência, suspeitos de envolvimento com o uso, consumo e/ou tráfico de drogas.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, juntamente com o veículo e os demais materiais apreendidos, para os procedimentos legais cabíveis.

MATERIAIS APREENDIDOS

01 submetralhadora caseira cal. 380

01 carregador cal. 380

8 munições intactas cal. 380

2 simulacros de arma de fogo

01 porção de substância semelhante a maconha

02 tabletes pequenos de substância analoga a maconha

01 pequena porção de substância semelhante a Haxixe

01 porção grande de substância semelhante à cocaína

51 pinos de substâncias análogas a cocaína

• 03 aparelhos celulares

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DO 62º BPM