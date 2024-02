62º BPM/Imbé de Minas – PM apreende grande quantidade de maconha

A Policia Militar por meio do Destacamento de Imbé de Minas realizava o patrulhamento preventivo na noite de ontem (07/02), quando os militares receberam a denúncia anônima informando que um indivíduo estaria deslocando da cidade de Caratinga para Imbé de Minas em um automóvel Fiat Uno de cor escura e que tal indivíduo estaria transportando drogas, sendo o passageiro do veículo. Diante das informações, a equipe policial imediatamente desencadeou uma operação no intuito de localizar e abordar o veículo.

Os militares avistaram o automóvel denunciado com dois indivíduos. Diante da denúncia, os ocupantes do veículo foram abordados, contudo, nada de ilícito foi encontrado.

O condutor do veículo informou aos militares que trabalha como motorista do aplicativo city car 33 e foi solicitado pelo jovem de 18 anos para uma “corrida” até a cidade de Imbé de Minas pelo aplicativo whatsapp.

Dentro do veículo, os Militares localizaram duas barras de maconha. O jovem de 18 anos disse que a droga era sua.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.