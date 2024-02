62º BPM/Raul Soares – PM intercepta veículos suspeitos de transporte de drogas e apreende 52 barras de maconha

A Polícia Militar de Minas Gerais por meio do Pelotão de Raul Soares recebeu uma denúncia, na madrugada de hoje (07/02) informando que um veículo Voyage prata estaria transportando drogas de Belo Horizonte para Caratinga, com planos de passar por Rio Casca, São Pedro dos Ferros e Raul Soares. Enquanto o veículo cruzava São Pedro dos Ferros, nova denúncia foi feita informado que junto com o veículo Voyage estaria um outro veículo polo de cor prata.

Respondendo rapidamente, a Polícia Militar montou uma operação para interceptar os veículos suspeitos. Em Raul Soares, uma equipe da PM encontrou ambos os veículos e tentou aborda-los, mas os motoristas optaram por fugir em alta velocidade.

Felizmente, outra equipe da PM estava posicionada estrategicamente em outra parte da cidade e conseguiu abordar o veículo Polo prata no bairro Novos Tempos. Durante a inspeção do porta-malas, os policiais descobriram uma grande quantidade de barras de maconha.

Passado algum tempo, a equipe da PM de Rio Casca, que apoiava a ocorrência conseguiu abordar o veículo Voyage na Avenida Professora Elza Bacelar, porém nada de ilícito foi encontrado.

Os dois motoristas, de 45 e 25 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga sob acusação de tráfico de drogas. Além disso, os veículos foram removidos para um pátio credenciado.

Materiais

52 barras de maconha

R$ 570,00

03 telefones celulares

02 Rádios comunicadores

02 Maquininhas para pagamento de cartão de crédito