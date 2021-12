ABRE CAMPO – PM prende autor de tráfico e apreende drogas e dinheiro no bairro Rosário

Nesta terça-feira, 28, as equipes receberam informações que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas no bairro Rosário.

No local, os militares depararam com o denunciado que ao percebeu a presença policial passou a agir de forma suspeita aparentemente tentando sair do local.

Ele foi abordado e durante as buscas pessoal e residencial foram localizadas 32 porções de crack, 01 tablete de maconha, balança de precisão, R$2.481,00, além de 01 cédula de R$100,00 com indícios de falsificação.

Diante dos fatos, o autor de 52 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.