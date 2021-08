Acidente Automobilismo- COLISÃO DE VEICULOS 

Na tarde desse domingo 18 de agosto 2021, a 2° Cia de Bombeiros de Manhuaçu.

Atendeu a uma ocorrência de acidente automobilístico na Rodovia BR 262 km 26 no município de Reduto/MG. Segundo as informações iniciais dos solicitantes um veículo fiesta preto placa MTO-8736 teria colidido frontalmente com o veiculo SUV-verde plca MNJ-7G56 e encontravam-se no centro da pista vindo a interdita-la parcialmente com uma vítima presa no interior do fiesta.

As Guarnições BM ao chegarem no local constataram que o condutor do SUV não apresentava ferimentos e que dentro do veiculo fiesta encontrava-se apenas o condutor consciente e confuso com ferimentos corto-contusos na face, perna e com suspeita de trauma de abdomem, a vitima foi devidamente retirada do veiculo com manobras protocolares, imobilizada e conduzida ao upa de Manhuaçu-MG.

As guarnição BM efetuou a segurança do local com isolamento e controle de trânsito até a chegada da PRF e a identificação dos envolvidos e dos veículos.

O local ficou sob responsabilidade da PRF.