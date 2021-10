ALTO CAPARAÓ – PM inicia projeto para implantação da rede de turismo monitorado

A Polícia Militar em Alto Caparaó se reuniu com diversos segmentos turísticos do município para apresentar o plano de policiamento turístico que está sendo implementado no município, o projeto idealizado pelo 11° Batalhão tem como objetivo estreitar as relações entre componentes do setor de turismo e a Polícia Militar, além de aumentar a sensação de segurança de moradores, empreendedores e visitantes.

Durante a reunião, o comandante do Destacamento, Sargento Thiago, apresentou aos presentes o plano de policiamento, os quais tiveram a oportunidade de discutir melhorias para o projeto.

A reunião contou com a participação de integrantes da secretaria de turismo do município, representantes do poder executivo municipal, membros do grupo turístico de Alto Caparaó – GTAC, empresários representantes da rede hoteleira, gastronômica, guias turísticos e gipeiros.

Os envolvidos agradeceram o apoio da Polícia Militar ao turismo, que está crescendo muito na região e se colocaram a disposição para agregarem ainda mais a essa parceria.