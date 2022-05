Nesta quinta-feira, 05, a equipe policial recebeu denúncias de que um indivíduo, morador do Córrego Caatinga, teria armas de fogo irregulares em sua residência.

No local, foi feito contato com o denunciado e durante as buscas na casa foram localizadas 03 espingardas e diversas munições de vários calibres.

O autor, de 73 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.