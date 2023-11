Balanço operação Black Friday realizada pela PMMG

O reforço do policiamento pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em virtude da Black Friday em Minas, ocorrida no último dia 24.11, teve como resultado uma redução positiva na criminalidade violenta em geral e nos crimes de furto e estelionato. Na comparação deste ano com a Black Friday de 25/11/22, os crimes violentos caíram 6,6% no estado e 14,2% em Belo Horizonte. Já os furtos reduziram 18,3% em Minas e 12,3 em BH, e o crime de estelionato 17.8% em Minas e 22,5% na capital.

Ao longo de todo dia, as atividades de polícia ostensiva em suas diversas modalidades foram intensificadas pela corporação com o emprego de policiais militares da administração e do policiamento especializado da instituição. Tecnologias, como drones, também foram utilizadas pela PMMG.

Com o término da Operação Black Friday, teve início na última segunda-feira (27) a operação Natalina 2023, que seguirá até dia 31 de dezembro, com o reforço do efetivo nas ruas das cidades mineiras em decorrência do aquecimento do comércio varejista e do aumento da circulação de pessoas em razão das festas de final de ano. Assim como na Black Friday, cerca de oito mil policiais militares e duas mil e seiscentas viaturas estão distribuídos em pontos estratégicos em todo estado, com ações preventivas e repressivas qualificadas, de forma a coibir os crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, e garantir mais segurança aos comerciantes e consumidores.

Segundo o diretor de operações da PM, coronel Flávio Godinho, além da presença maciça de militares nos centros comerciais, a população pode auxiliar a Polícia Militar com medidas de autoproteção. “Bolsas à frente do corpo, opção por pagamentos em cartão ou pix e não em dinheiro, e evitar usar o celular em locais mais ermos são algumas das dicas de segurança para que o cidadão não seja vítima de crimes”, disse. “A Polícia Militar reforça que caso alguém presencie alguma atitude suspeita, a instituição pode ser acionada, via 190, imediatamente”, completou.

PMMG