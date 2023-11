BARÃO DE COCAIS – POLÍCIA MILITAR PRENDE 02 INDIVÍDUOS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO, SENDO UM DELES FORAGIDO DA JUSTIÇA

Endereço: Bairro Boa Esperança, Barão de Cocias/MG.

Resultados:

01 Autor preso por Tráfico de Drogas; 22 anos

01 Foragido recapturado; 29 anos

30 Pinos de Cocaína;

02 Buchas de Maconha;

02 Maquinas de Cartão;

01 Rádio Comunicador;

01 Sacola com Diversos Microtubos Plásticos

SÍNTESE:

A Polícia Militar realizou uma operação para cumprimentos de diversos mandado expedidos pelo poder judiciário na cidade no bairro Boa Esperança.

Durante a operação, as equipes policiais lograram êxito na prisão de um indivíduo suspeito de tráfico de drogas e na recaptura de um foragido da justiça, além da apreensão de drogas, materiais usados comumente para acondicionamento de drogas e um rádio comunicador.

Os envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos.