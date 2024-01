BARÃO DE COCAIS – POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE ROUBOS

SINTESE:

A Vítima informou que estava transitando pela Rua Celestino dos Santos, quando um indivíduo em uma motocicleta CG de cor preta, mais antiga e toda arranhada, lhe abordou, apontou uma arma de fogo, aparentando ser uma pistola e anunciou o roubo, subtraindo um aparelho celular Iphone e uma mochila de cor preta, contendo pertences e documentos.

Durante rastreamento com diligências ininterruptas, na manhã do dia 26/01/2024, o autor foi identificado e localizado em sua residência na rua C, no bairro São Bernado em Santa Bárbara, onde logramos êxito em localizar os pertences da vítima, bem como as roupas utilizadas pelo autor, a motocicleta e um Simulacro de pistola, utilizados para cometer os crimes.

Durante as diligências foi verificado que o suspeito seria autor de outros dois roubos realizados neste mês de janeiro na cidade de Barão de Cocais.

O Autor masculino 37 anos, confessou a autoria dos Roubos, alegando que estaria devendo dinheiro a um traficante, sendo que após vender os produtos do roubo, repassava os valores para pagamento de parte da dívida.

Diante do exposto, foi dada Voz de Prisão ao autor pelo crime de Roubo a mão armada, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

Foram apreendidos os Seguintes Materiais:

O1 Iphone

01 capa de chuva

01 carteira

01 blusa de moletom vermelha

01 caixa de térmica

03 cartões bancários

01 Simulacro.