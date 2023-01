Um bebê, de apenas 10 meses, foi levado para o Pronto Atendimento Infantil (PAI) após ingerir um pedaço de cigarro de maconha no início da noite desta quinta-feira, 12.

Segundo informações, a responsável pelo bebê afirmou que se descuidou da criança quando ela ingeriu a droga. Uma médica de plantão do PAI, informou que a criança está sonolenta e que estava realizando os procedimentos para fazer uma lavagem no estômago do bebê.