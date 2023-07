Campanha ‘A Vida Por Um Fio’ conscientiza sobre os perigos do uso e da comercialização de linhas cortantes

Além de promover a sensibilização, Sejusp incentiva a denúncia pelo 181, para prevenir acidentes nas brincadeiras com pipas e papagaio

Férias escolares, ventos fortes e céu aberto compõem o cenário ideal para as brincadeiras com pipas e papagaios. Sabendo disso, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) lança nesta terça-feira (25/7) mais uma edição da campanha “A Vida por um Fio”. O objetivo é alertar crianças, jovens e adultos sobre os perigos envolvidos no uso de cerol e linha chilena, além de incentivar a denúncia do comércio ilegal desses materiais e dos locais onde são fabricados.

A lei estadual que proíbe a comercialização e uso de linhas cortantes está em vigor desde dezembro de 2019. Desde então, o Disque Denúncia Unificado (DDU) – 181 registrou 436 denúncias dessas práticas em Minas Gerais, e a multa para quem for flagrado comercializando cerol ou linha chilena pode chegar a R$ 179 mil, para casos de reincidência. Caso os itens apreendidos estejam sob posse de crianças ou adolescentes, os responsáveis legais são notificados e o Conselho Tutelar acionado.

Os perigos envolvendo as linhas, mesmo que feitas com materiais diferentes, são diversos e podem levar à morte. Por serem quase invisíveis e altamente cortantes, podem atingir ciclistas, motociclistas, transeuntes e a própria pessoa que estiver utilizando.

Por isso, o assessor da Superintendência de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Flávio Augusto Xavier e Silva, encoraja a sociedade a denunciar e prevenir casos como esses no estado. “As denúncias anônimas são uma importante ferramenta para o trabalho das forças de Segurança Pública. Elas permitem que qualquer pessoa informe irregularidades ou atos ilícitos sem precisar se identificar. Isso pode ajudar a evitar ações criminosas, assegurando um período de férias tranquilo”, enfatizou.

Campanha

Durante os próximos dias, a Sejusp compartilhará dicas e alertas para que a diversão não ofereça perigo a ninguém. Além de não utilizar as linhas cortantes, é importante estar atento a outros perigos que existem na brincadeira das pipas e papagaios. Não é recomendado brincar perto de linhas elétricas ou no alto de telhados e lajes, em locais movimentados. Procure sempre ir para lugares abertos, parques e praças.

Todas as peças da campanha “A Vida Por um Fio” terão informações para a denúncia, que pode ser feita pelo Disque 181, de forma gratuita, anônima e sigilosa. O serviço está disponível nos 853 municípios do estado, 24 horas por dia.

“As denúncias anônimas em Minas Gerais são tratadas com confidencialidade e sigilo, garantindo a proteção do denunciante. Entendemos que o anonimato é uma forma eficaz para redução de preconceitos e temores que possam atingir os denunciantes”, assegurou Flávio Xavier.

Texto: Letícia Lopes de Souza - Sejusp MG