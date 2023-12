Carreta transportando alimentos pega fogo na BR 262 em Ibatiba

Carreta de alimentos pega fogo em Ibatiba e rodovia é interditada.

Por Devair G. Oliveira

Uma carreta transportando alimentos pegou fogo no km 162 da BR 262 em Ibatiba ES, na madrugada desta quinta-feira (7), por volta de 3h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente interditada para o combate às chamas realizado pelo Corpo de Bombeiros, e foi liberada às 7h30.

Segundo Demerval Guimarães autor das fotos a carreta de alimentos pegou fogo em Ibatiba e o povo invadiu a pista para pegar alimentos.

O veículo seguia no sentido Vitória. Na carga havia fardos de macarrão, arroz e farinhas que foram consumidos pelo fogo. As causas do incêndio não foram informadas pela polícia. Ninguém se feriu. Após o rescaldo, uma equipe da Prefeitura de Ibatiba com um trator ajudou na limpeza da pista.

O Corpo de Bombeiros Militar disse que por volta das 2h foram acionados para atender a ocorrência. Informaram que a equipe chegou ao local e constatou que uma carreta havia tombado e estava tomado por fogo, iniciando o combate de imediato. Houve necessidade de auxílio de um carro-pipa da prefeitura local, além de uma retroescavadeira para trabalho de rescaldo.