CHALÉ – PM prende autor e apreende diversas munições

Nesta quinta-feira, 21, equipes policiais deslocaram até o centro da cidade para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

No local foi feito contato com o morador, de 53 anos, o qual foi informado da situação.

Durante as buscas, com apoio da equipe ROCCA e do cão de faro Aquiles foram localizadas, dentro de um guarda roupas 25 munições calibre 38 e 04 munições calibre 22.

O autor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para as providências subsequentes.