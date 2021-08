Colisão Br 116 km 610 São João Manhuaçu e capotamento BR 262 km 45

A 2° *Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu atendeu na madrugada e manhã deste sábado é dois acidentes automobilísticos sendo um na BR 262 no Km 45 e o outro na BR-116 nas proximidades do km 610 depois de São João do Manhuaçu em direção a Orizânia.

As guarnições do corpo de bombeiros deslocaram por volta das 4:30 para atendimento de um acidente automobilístico onde um automóvel teria perdido a direção em uma curva e veio a cair em um barranco de aproximadamente 10 m vindo a capotar várias vezes, a guarnição do corpo de bombeiros ao chegar no local constatou que a vítima encontrava-se no interior do veículo presa sem condições de sair queixando de fortes dores nas costelas e cabeça e apresentando agitação excessiva, as guarnições do corpo de bombeiros efetuaram os procedimentos de estabilização e segurança do veiculo fazendo a retirada da vítima de acordo com os protocolos do CBMMG, essa vítima foi devidamente imobilizada e conduzida pela viatura de resgate do Corpo de Bombeiros ao UPA de Manhuaçu, o local ficou devidamente sobre a responsabilidade da polícia rodoviária federal e guincho para a retirada do veículo.

Já no início da manhã deste sábado por volta das 7 horas a 2° Cia também foi acionada para um acidente automobilístico onde um veículo colidiu frontalmente com uma carreta e segundas informações davam conta de que no veículo automóvel encontravam-se duas vítimas uma ferida e a outra supostamente em óbito presa as ferragens. As guarnições do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local e ao chegar constataram que a vítima ferida havia sido socorrida pela ambulância de São João do Manhuaçu e a segunda vítima condutora do veículo encontrava-se já em óbito constatado devido aos politraumatismo, a equipe do corpo de bombeiros utilizando os equipamentos e ferramentas necessários efetuou a retirada das ferragens que prendiam essa vítima e o local foi preservado para os trabalhos periciais e posteriormente o trabalho funerário, de acordo com a polícia rodoviária federal a equipe responsável pelo local já estava em deslocamento, foi realizado os procedimentos de segurança eliminado os riscos.