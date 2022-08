COLISAO ENTRE AUTOMOVEL X ONIBUS

Dia 01/08/2022 às 04:15h, o acidente aconteceu na Rodovia BR 262, KM 55 – Distrito de santo Amaro – Manhuaçu/MG. A 2ª Cia de Bombeiros Militar de Manhuaçu atendeu na madrugada desta segunda feira um acidente automobilístico, ocorrido no BR 262 KM 55 Distrito de Santo Amaro Manhuaçu MG. Segundo informações dos bombeiros eles deslocaram para o local citado onde segundo relatos dos solicitantes um ônibus teria colidido com um automóvel e haviam várias vítimas no local. Condutor do ônibus Sr. Hélio Romualdo e condutor reserva João Bosco Martins.

“As guarnições BM ao chegarem no local constataram que o ônibus da empresa Sem Fronteiras placa QNV-0681 com 62 passageiros que seguia sentido Belo Horizonte colidiu frontalmente com o veículo Celta vermelho placa HCQ-3461 que seguia no sentido contrário, o ônibus veio a cair em uma ribanceira de aproximadamente dez metros, do coletivo onze (11) vítimas com ferimentos aparentemente leves foram socorridas e no automóvel haviam duas vítimas presas as ferragens sem sinais vitais e poli traumatizadas em óbito, os passageiros do ônibus já encontravam-se nas margens da rodovia , utilizando o método start iniciamos a triagem das vítimas onde constatamos duas vítimas com ferimentos leves e queixando de dores na coluna, costelas e confusas que foram devidamente imobilizadas em prancha Longae e nove (9) vítimas apenas com ferimentos leves, todas foram encaminhadas as viaturas e conduzidas a emergência do Hospital César Leite, onde foram atendidas pela equipe médica de plantão. Após os resgates das vítimas feridas a guarnição BM efetuou o desencarceramento das vítimas fatais que encontravam –se no interior do automóvel presas as ferragens em óbito. Compareceram ao local em apoio a ocorrência a PRF, Perícia e Funerária Santa Terezinha”. Bombeiro Militar.

Ações BM: ISOLAMENTO DO LOCAL, SEGUNRANÇA, APLICAÇÃO DO METODO START, IMOBILIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS VÍTIMAS, TRANSPORTE PARA RECURSO HOSPITALAR, DESENCARCERAMENTOS DE VITIMAS FATAIS PRESAS AS FERRAGENS.

Vítimas Fatais: JUNIO MARCOLINO DE SOUZA DT 22/06/1994 e JOAO BATISTA BUENOS AIRES RG 11918102 – DT 24/06/1986 –

Vítimas Feridas: CAMILA PEREIRA PARENTE DT 26/112001 – CATIA NAYARA ALVES DE SOUZA DT 29/081994 – LUAN DA COSTA MOURA DT 16/031989 – PEDRO ANTONIO NETO DT 06/09/1956 – CLEUBER JORGE SOARES DT 18/081954 – ITAUANI ARIDNA LOPES ALVES DT 05/09/2005 – ZAIRA CAMPOS MENESES DT 23/101987 – STELA MARIS RODRIGUES DT 26/12/1956 – JOAO BOSCO MARTINS DT 14/01/1959 – CARMELITA ROCHA DA SILVA DT 11/08/1971 – JUAREZ DO NASCIMENTO DT 13/03/1974.

VTR´s Empenhadas ASM A802 – UR 2084 – ABT 0706

Efetivo empenhado: 5 MILITARES

Chefe da GU: ASM 0802 2º SGT DIAS, CB RHODES UR-8871 –CB BM MOROSINI CB LUCAS – ABT 0706 CB OZANAN.