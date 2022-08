Cônsul da Alemanha no Rio é preso por suspeita de matar o marido

O cônsul da Alemanha na cidade do Rio de Janeiro, Uwe Hahn, foi preso ontem (6) em flagrante por suspeita de matar seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos. Biot foi encontrado morto na cobertura onde morava, em Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar uma ocorrência de morte por “mal súbito” no local. Posteriormente, no entanto, peritos constataram a existência de lesões pelo corpo de Biot, por isso, um inquérito foi aberto pela Delegacia do Leblon (14ª DP).

Segundo a Polícia Civil, em depoimento Uwe Hahn negou que tenha matado o marido e manteve a versão da morte por mal súbito.

Em depoimento, Hahn negou que tenha matado o marido e manteve a versão da morte por mal súbito. Em nota ao Poder360, a Polícia Civil informou que a perícia foi feita no local, testemunhas foram ouvidas e outras diligências estão sendo realizadas. Eis a íntegra da nota: “De acordo com a 14ª DP (Leblon), um homem foi preso em flagrante pelo homicídio de Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos, que foi encontrado morto em uma cobertura em Ipanema. A perícia foi feita no local, testemunhas foram ouvidas e outras diligências estão sendo realizadas.”

Por Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro