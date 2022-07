Defensoria e OAB dizem que há mais de 15 corpos em UPA, porém Polícia confirma 5 mortes

Defensoria e OAB dizem que há mais 15 corpos em UPA

Número não foi confirmado pela polícia. Grupos de elite das polícias Militar e Civil foram combater o roubo de veículos, de carga e a bancos. Entre os mortos estão uma moradora e um PM.

A Polícia Militar confirmou no início da tarde desta quinta-feira (21) um quinto morto na operação com a Polícia Civil, nesta quinta-feira (21), no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Trata-se, segundo a corporação, de um criminoso.

Mortes confirmadas pelo polícia:

O cabo da PM Bruno de Paula Costa , atingido no pescoço em ataque à UPP da Fazendinha;

, atingido no pescoço em ataque à UPP da Fazendinha; Letícia Marinho de Sales , de 50 anos, moradora baleada dentro do carro.

, de 50 anos, baleada dentro do carro. 3 criminosos, de acordo com a PM, ainda não identificados.

Além dessas mortes confirmadas, porém, a ouvidoria da Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil afirmam que há pelo menos mais 15 corpos deixados na UPA, além dos 5 mortos no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ainda em andamento, os números não foram confirmados pela polícia.