Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar discutem ações conjuntas

Nesta segunda-feira (27), representantes do Departamento Municipal de Trânsito de Manhuaçu se reuniram com o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis. O encontro foi realizado na sede da unidade policial.

O objetivo foi trocar experiências e apresentar demandas, problemas e soluções relativas ao trânsito manhuaçuense. Luciano Reis também é presidente do Conselho Municipal de Trânsito de Manhuaçu.

Participaram da reunião o diretor municipal de Trânsito de Manhuaçu, Eustáquio Leite; gerente técnico operacional, Pedro Otávio; assessor jurídico, Jonan Berbert; e o representante do Conselho Municipal de Trânsito, tenente Gedaias.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu