DETRAN-MG REALIZA LEILÃO DE 260 VEICULOS EM MANHUAÇU NESTE SÁBADO

Acontece no próximo dia 29, sábado, o primeiro Leilão de veiculos apreendidos por impedimento administrativo da área da Delegacia Regional de Manhuaçu.

Serão mais de 260 veiculos entre motos e automóveis, recuperáveis e sucatas que estarão indo a leilão público, no dia 29 a partir de 8 horas da manhã, na quadra do colégio Tiradentes, em Manhuaçu.

Segundo do Delegado Regional de Manhuaçu, Dr. Felipe Ornelas, qualquer pessoa pode participar do leilão. “Para participar do leilão basta a pessoa comparecer no dia e local do pregão e dar o seu lance, isso para os veículos recuperáveis, que podem voltar a rodar normalmente, qualquer pessoa física ou jurídica, desde que não seja o dono do veículo apreendido”,explica.

Já os veículos considerados sucatas, ou seja, veículos utilizados para desmanche e retirada de peças, apenas empresas previamente cadastradas no Detran para essa finalidade pode arrematar esses veículos e de forma alguma eles podem voltar a circular.

“Um detalhe muito importante, o dono do veículo tem até a data de realização do leilão para retirada do seu veículo, bastando apenas que apresente todas as taxas e multas pagas relacionadas ao veículo, caso não o faça, todas as despesas relacionada ao veículo até a data do leilão ficam em nome do dono anterior e ele terá que arcar com essa despesa”, explica Dr. Felipe Ornelas Delegado Regional.

Outro detalhe é que as pessoas interessadas podem e devem visitar o pátio São Lucas para ver as condições em que os veículos se encontram, até mesmo para saber o que está comprando.

A visita ao pátio acontece até 28 de janeiro em horario comercial, o Pátio São Lucas fica localizado no bairro Ponte da Aldeia, na saída para Luisburgo, depois da antiga Parmalat