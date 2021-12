DURANDÉ – PM busca informações sobre autores de homicídio

Na noite deste domingo, 19/12, a Polícia Militar recebeu denúncias de que havia um corpo queimado na beira da estrada que liga a cidade de Durandé ao povoado de São João da Figueira.

De imediato, os militares se deslocaram constatando que a vítima, de sexo masculino, estava caída na beira da estrada, carbonizada e com um ferimento na cabeça, provavelmente ocasionado por arma de fogo.

Após entrevistas feitas próximo ao local, foi constatado que um carro com algumas pessoas, por volta das 22h, discutiram e depois houve uns três barulhos semelhantes a disparo de arma de fogo, momento em que o carro foi embora.

Foram realizadas diligências em postos de combustíveis, tendo em vista o corpo ter sido aparentemente queimado com combustível, além de algumas câmeras de segurança do distrito

também terem sido verificadas.

Com a vítima não foi localizado nenhum documento de identificação, e mesmo sem testemunhas do fato, as equipes policiais, após exaustivas diligências conseguiram identificar a vítima.

Uma aliança e uma tatuagem que ela tinha em sua mão foi primordial para a identificação. Pois a partir daí, a Polícia Militar iniciou algumas pesquisas no sistema e conseguiu localizar registros de um indivíduo, o qual é egresso do sistema prisional em Manhuaçu, e que de acordo com a família, estaria desaparecido.

Sendo assim, os familiares foram contactados pela PM, e acabaram reconhecendo o corpo do homem.

A PM também realizou diversas diligências a fim de localizar os autores do crime, onde foram averiguadas imagens de câmeras. Sendo que os trabalhos da PM ainda seguem a fim de identificar os autores do crime. Denúncias podem ser realizadas através do 190 ou do 181, disque denúncia unificado.