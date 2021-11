ESPERA FELIZ – PM prende autores de tráfico e apreende arma de fogo, simulacro e drogas

Nesta quarta-feira, 10, após receber um vídeo contendo imagens de indivíduos exibindo armas, a equipe policial deslocou até a Rua João Alves de Barros, Centro, para verificação da situação.

No local, as equipes realizaram monitoramento dos suspeitos, momento em que um dos indivíduos chegou ao local, com um volume na cintura e ao perceber a presença policial tentou fugir, chegando a cair de um telhado. Ele foi abordado e durante as buscas pessoal e na residência foram encontrados 02 facões, 01 revólver calibre 32 com 02 munições, 01 simulacro de arma de fogo, 02 munições calibre 22, 14 pedras de crack, 02 tabletes de maconha, R$296,00 e materiais para embalar as drogas.

Diante dos fatos, três autores de 25, 19 e 18 anos foram presos e encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.