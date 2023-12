Furto, receptação e tráfico de drogas em Belo Oriente e Espera Feliz

Rua Alfredo Vitorino, Bom Jesus do Bagre/Belo Oriente. 20/12/2023 00h10min

Durante turno de serviço recebemos informações do Copom que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas em Bom Jesus do Bagre, diante da informação deflagramos operação e obtivemos êxito em apreender os seguintes materiais.

Materiais apreendidos

19 pedras de crack, 01 bucha de maconha, 01 caderno de anotações e R$ 4.274,00 reais em dinheiro. AUTOR – Homem, 44 anos.

ESPERA FELIZ – PM prende autores de furto, recepção e tráfico de drogas

No início da manhã de terça-feira, 19/12, a Polícia Militar em Espera Feliz foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto.

Segundo a vítima, dois indivíduos adentraram em sua residência junto com seu filho e posteriormente saíram de lá com uma botija de gás.

Após diligências, as equipes localizaram os autores, 37 e 25 anos, que alegaram terem ganhado a botija do filho da vítima em troca de drogas e que teriam vendido a botija para um cidadão e comprado drogas com o dinheiro. Os dois foram presos.

Equipes policiais localizaram o receptador da botija, 50 anos, que foi preso. Ele relatou que ela estaria na casa de um outro indivíduo.

Após buscas na residência onde estaria a botija foram também localizados 06 pedras de crack, 03 papelotes de cocaína, 07 buchas de maconha e diversas sacolas de chup chup comumente utilizadas para embalar drogas. O autor de 41 anos foi preso por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, 04 autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente dos materiais apreendidos.