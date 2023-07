Governo de SP abre concurso para contratação de 2.700 soldados da Polícia Militar

Edital para soldados de 2ª classe da PM é o primeiro já com o reajuste concedido este ano; remuneração inicial passa a ser de R$ 4,8 mil

O Governo de SP publicou em 19/06 o edital de concurso público para a contratação de 2.700 vagas para soldado de 2ª classe da Polícia Militar.

A remuneração básica inicial para o cargo de soldado 2ª classe PM passou a ser de R$ 4.852,21 (incluindo salário-base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e valor de insalubridade) após o reajuste aprovado pela Alesp e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas.

As inscrições terminam no dia 27 de julho e devem ser feitas pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização do concurso.

A aplicação dos exames de conhecimentos está prevista para 17 de setembro de 2023, em 51 cidades, sendo 37 municípios de todas as regiões paulistas (capital, Grande São Paulo, interior e litoral) e ainda 14 cidades em outros estados e no Distrito Federal: Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e Vitória/ES.

Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos – exceto para quem já pertence aos quadros da PM – e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.