Homem foi baleado agora no Coqueiro

Nesta noite de domingo, 19/09/2021, segundo um morador a pessoa recebeu os tiros na escadaria e foi pedir socorro na sorveteria e caiu lá dentro, outro morador disse que os tiros que acertaram o homem foram em frente à Orango Tango no Coqueiro e caiu dentro da sorveteria.

A PM chegou rapidamente, e também os Bombeiros que levaram o cidadão com vida, segundo outro morador o cara desceu a escadaria dando tiros no outro.

“Nossa por isso vi vários carros da PM descerem quase que voando”, postou no grupo.