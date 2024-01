IPATINGA – Autor é preso por lesão Corporal/Maria da Penha

Aportou ligação no 190 dando conta de que autor estaria agredindo a companheira em casa. No local, Rua Caruaru, Caravelas – Ipatinga/MG, na data de 15/01/2024, constatamos a veracidade da informação, além de todo um contexto de violência doméstica (agressões e ameaças de morte, embriaguez contumaz, além de violência psicológica e patrimonial). Foi constatado que a violência era perpetrada contra a filha do casal também. O autor se apresentou como CAC e, devido a todo o contexto apresentado e a possibilidade de evolução da situação, e no intuito de preservar a integridade das vítimas, realizamos o recolhimento de todo o material bélico existente na casa e prisão do autor. Autor 38 anos e material entregues à Polícia Civil.

Material recolhido

– 01 Espingarda Rossi .357 Magnum

– ⁠01 Espingarda CBC .22

– 01 Revólver Taurus .38

– 600 cartuchos treina .38

– 97 cartuchos .38

– 270 cartuchos .22

– 57 cartuchos .357

– 24 cartuchos deflagrados .357

– 48 cartuchos deflagrados .38