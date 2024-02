IPATINGA – HOMICÍDIO TENTANDO CONTRA MILITARES / PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO / ROUBO/ RESISTENCIA

HISTÓRICO:

Durante turno de serviço, o COPOM repassou via rede de rádio, que um indivíduo havia tentado um roubo na Av José Anatólio Barbosa, bairro Limoeiro, não conseguindo consumar o delito, em 16/02/2024.

Após isso abandonou a motocicleta XRE, também roubada, e cometeu um roubo a mão armada, nas proximidades, no bairro limoeiro e que havia ainda subtraído o aparelho celular, carteira e outra motocicleta XRE de cor cinza.

Diante dos fatos, os militares iniciaram o rastreamento, momento que foi repassado que a moto teria um dispositivo de rastreamento, sinalizando sua localização na rua Manila, no bairro Bethânia.

Com base nisso, as equipes realizaram uma operação no local, cercando todo o perímetro momento em que o autor começou a evadir, pulando os muros das casas vizinhas. Com o cerco ao local os militares começaram as varreduras, momento em que ao acessarem o terraço de uma dessas casas os militares depararam com o autor de 27 anos armado que atentou contra a vida dos militares efetuando disparos contra esses, que para repelir a injusta agressão letal a vida, revidaram os disparos contra o autor que foi alvejado e socorrido ao hospital, mas não resistiu vindo a óbto.

Durante as buscas foram recuperados todos os pertences roubados.

MATERIAIS:

– 01 revólver Rossi cal. 38

– 03 munições deflagradas cal. 38

– ⁠2 munições intactas Cal.38

– ⁠1 munição percutida mas nao deflagrada Cal. 38.

– 01 carregador de pistola alongado

– ⁠01 doc identidade falso

– ⁠vestimentas usadas no roubo

– ⁠01 celular recuperado

– 01 carteira recuperada

– 02 capacetes apreendidos.

VEÍCULOS RECUPERADOS

– 02 motos Honda XRE 300 recuperadas.