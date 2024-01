IPATINGA – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES / TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

De posse de informações relativas a intenso tráfico de droga e posse de arma de fogo corroborada por DDU’s para o local, foi deflagrada operação no bairro Bom Jardim, Rua Biri, na data de 29/01/2024

Da chegada das equipes ao local os autores evadiram para área de mata, sendo então montado cerco. Já em diligências complementares, no endereço de denunciado foram arrecadados os entorpecentes, munições e demais materiais relacionados. Autores presos: um homem, 31 anos e uma mulher de 28 anos e materiais apreendidos encaminhados à Depol.

MATERIAIS:

– 19 munições cal. 9mm, – 01 porção de maconha, – 03 buchas de maconha, – 01 balança de precisão, – R$ 173,00 em espécie, – ⁠01 veículo apreendido

SIMONÉSIA – PM prende autor com duas armas de fogo, munições e drogas

Nesta segunda-feira, 29, equipe policial recebeu informações dando conta que um indivíduo estaria na posse de armas de fogo e realizando tráfico de drogas no bairro São Geraldo.

No local, os militares depararam com o autor, de 27 anos, com uma porção de maconha nas mãos.

Durante as buscas foram encontradas algumas sacolas contendo 02 armas de fogo, sendo 01 revólver calibre 32, 01 revólver calibre 38, além de 14 munições calibre 22, 14 munições calibre 32, 25 munições calibre 380, 24 munições calibre 9mm, 20 munições calibre 45, 81 munições calibre 38, 01 porção de cocaína, 263 comprimidos de ecstasy, 02 porções de maconha e 03 carregadores de pistola.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.