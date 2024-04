IPATINGA – Tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo

MATERIAIS APREENDIDOS:

– 01 Rev .38 Rossi

– ⁠01 Rev .32 Castelo

– ⁠01 carregador de pistola .45

– ⁠5 cartuchos Cal.45

– ⁠13 cartuchos Cal.38

– 0⁠1 barra de cocaína (01kg)

– ⁠01 vasilha contendo uma porção de cocaína

– ⁠08 porções de cocaína

– ⁠04 porções de crack

– ⁠02 invólucros contendo várias pedras de cocaína

– ⁠01 pino de cocaína

– ⁠⁠03 balanças de precisão

– ⁠01 aparelho celular

– ⁠02 rolos insulfilme

– ⁠03 facas

– ⁠vários frascos de perfume

– ⁠várias cápsulas de plástico.

HISTÓRICO:

Em 04 de abril de 2024, durante patrulhamento, a equipes policiais receberam informações anônimas de que estria ocorrendo intenso tráfico de drogas em um prédio próximo à rotatória do GT8. Diante dos fatos, as equipes policiais realizaram diligencias e conseguiram abordar o autor chegando ao local dos fatos, logrando êxito em sua prisão e na apreensão dos materiais descritos. O autor confessou aos militares que que além do material entorpecente, ainda teria duas armas de fogo escondidas dentro do seu colchão. Ao ser verificado foram localizados um revólver calibre 38, numeração suprimida, carregado com seis munições do mesmo calibre, e outro revólver calibre 32, também com numeração suprimida. Autor preso, 23 anos.