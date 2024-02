ITABIRA – POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMAS, MUNIÇÕES E RECUPERA  VEÍCULO FURTADO

Material apreendido:

🔫 01 Pistola Taurus 9mm

🔫 01 Pistola Glock 9mm

🔫 01 Rifle CBC .22

🔫 48 munições 9mm

🔫 72 munições .22

🔫 01 munição .380

💊 02 invólucros de cocaína

💊 01 pacote com cocaina

⚖ 01 balança de precisão

📱 05 aparelhos celulares

🥷 01 touca ninja

🪖 01 capacete motociclista

💴 R$524 reais

💳 01 máquina cartão crédito

🔪 01 faca

🚘 01 carro (furto) recuperado

🏍 01 moto (furto) recuperado

Embalagens para entorpecentes e documentos pessoais

Síntese:

Na data do dia 31/01 por volta de meio dia ocorreu um homicídio tentado na Rua da Chácara, Bela Vista, contra a vítima, um homem de 27 anos, que foi atingido por disparo de raspão na barriga e um disparo no joelho.

Militares receberam informações sobre os autores que estes estariam escondidos na rua Vereador José Getúlio, no Eldorado.

Foi montado uma operação na Rua José Getúlio, tendo o suspeito evadiu com a chegada dos militares. No local foram encontrados todos os materiais listados, destacando-se as armas de fogo, drogas, dinheiro, além de um veículo Fiat Uno, furtado no dia 28 em Itabira e da motocicleta furtada utilizada no homicídio tentado.

Os suspeitos foram identificados, mas até o momento não foram localizados, segue rastreamento.

Informações sobre o crime e os autores podem ser repassados para a PM de forma anônima, através dos 181 ou 190.