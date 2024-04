ITABIRA – POLÍCIA MILITAR CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRENDE AUTOR DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

* 15 pedras de crack

* 3 cartões bancários

* 01 máquina de cartão

* material para rolagem

* 03 celulares

* ⁠material para dolagem de drogas

* ⁠01 balança de precisão

Em cumprimento a mandados de busca e apreensão em desfavor do autor, por envolvimento no tráfico ilícito de drogas do bairro Fenix, equipes policiais lograram êxito em aprender os materiais acima citados, bem como em prender um autor em flagrante delito, o qual foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para demais providências. 03/04/2024, autor de 30 anos.