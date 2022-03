Jovem é socorrido pelos Bombeiros, após se jogar na frente de carreta

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu socorreu um jovem de 17 anos que se jogou na frente de uma carreta, o fato aconteceu na BR-262, no início da tarde de sábado, 12/03. A vítima foi conduzida a emergência do Hospital César Leite, estava consciente e orientada, com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência no local.

Segundo testemunhas, o jovem teria feito uso de entorpecentes. Ele chegou correndo na rodovia, em frente ao bairro Nossa Senhora Aparecida, e se jogou na frente de um cavalo mecânico de uma carreta.