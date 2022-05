LAJINHA – POLICIA MILITAR PRENDE AUTOR DE DUPLO HOMICÍDIO 

Na manhã deste sábado, 28/05, a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Córrego Santo Antônio dos Mirandas, zona rural de Lajinha, onde havia ocorrido um duplo homicídio.

Chegando ao local dos fatos, a equipe da PM se deparou com o autor de 38 anos, sentado próximo aos corpos de Juliana Maria Sabino de 34 anos e Daniel Maximiano de Souza de 58 anos.

Durante diálogo dos policiais militares com o autor, ele demonstrava estar visivelmente transtornado, e informou que por volta das 03 horas da madrugada, as vítimas chegaram ao local com o objetivo de roubá-lo, mas foram recebidos a pauladas. Após as pauladas, o autor alegou ter degolado as duas vítimas com uma faca.

Segundo as informações levantadas pela PM, o autor faz uso de medicamento controlado, e os envolvidos (vítimas e autor) se conheciam e faziam ingestão de bebidas alcoólicas juntos durante a noite.

O autor foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.