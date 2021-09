LUISBURGO – PM prende autores de tentativa de homicídio

Por volta das 22 horas deste domingo, 26, a PM foi acionada a comparecer na Rua Nagem Jorge Tannus, São Jorge, onde havia ocorrido uma tentativa de homicídio.

A equipe policial identificou e prendeu nas proximidades os dois autores, que são irmãos e tem 21 e 25 anos.

Testemunhas disseram que a vítima um homem de 33 anos, estava em pé do lado de fora de um bar, quando os autores chegaram, ambos armados com facas e começaram a golpear a vítima. Populares interviram, impedindo que os autores consumassem o crime, permitindo que a vítima fugisse.

A vítima foi socorrida para o hospital municipal onde foi atendida, sendo atingida pelos golpes no queixo, pescoço, costas e braço, mas não corre risco de morte.

As facas utilizadas no crime não foram localizadas. A vítima relatou que o crime pode ter sido motivado por um atrito anterior entre as partes em virtude de uma dívida.

Diante dos fatos os autores, foram conduzidos para a Delegacia de Manhuaçu onde foi ratificado o flagrante.