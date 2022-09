Mãe e filha são resgatadas com vida em Morada Nova de Minas após desaparecerem durante viagem

Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e a filha Kyara, de 3, estavam desaparecidas desde sexta (9) após saírem para viagem da Grande BH; elas saíram de carro de Ribeirão das Neves com o companheiro da jovem, Valter Moreira.





Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e a filha Kyara, de 3 anos, foram encontradas com vida no início da tarde desta segunda-feira (12). Mãe e filha estavam desaparecidas na zona rural de Morada Nova de Minas desde sexta-feira (9). Ela haviam saído de carro de Ribeirão das Neves, Grande BH, com o companheiro de Ludmila.

Segundo a delegada Franciane Leandro Ribeiro, que acompanha o caso, elas estavam muito debilitadas e devem ser levadas para o hospital.

Desaparecimento

De acordo com o registro da PM, os militares foram chamados na tarde de sexta-feira (9) pelo companheiro da vítima. Valter Moreira Westermann, 23 anos, informou aos militares que o carro deles estragou na zona rural, enquanto seguiam o trajeto orientado por um GPS. Os Bombeiros disseram que o carro da família teria atolado na poeira.



Ainda segundo a polícia, Ludmila saiu do carro com a filha e teria seguido a pé pela mata em busca de sinal de celular para tentar falar com parentes. Ao perceber a demora no retorno, Valter Moreira procurou pela companheira e a enteada, mas não as teria encontrado e informou a polícia.

Buscas

De acordo com os bombeiros, uma guarnição especializada de Belo Horizonte saiu por volta de 5h30 desta segunda para apoio no local.

Cães foram usados nas buscas para auxiliar nos trabalhos. No entanto, o tráfego de veículos e pessoas, dificultaram as buscas.

Os trabalhos de buscas ocorreram na MG-060 que é um trecho de terra muito usado para acesso às balsas de Morada Nova de Minas.

Polícia Civil

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar o desaparecimento delas. De acordo com a ocorrência registrada pelo companheiro da vítima, elas se perderam na zona rural de Indaiá de Cima, entre as cidades de Morada Nova e Biquinhas.



Por TV Integração — Morada Nova de Minas