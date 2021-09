Mandado de prisão é efetuado e grande quantidade de drogas apreendida

Em data de 02/09/2021, após abordagem da Polícia Militar Rodoviária, em que foi encontrada com o casal G.C.S. e M.R.S, pequena quantidade de maconha, cuja origem foi atribuída a um terceiro, iniciou-se a procura por A.S.R., indivíduo conhecido no meio policial pelo comércio de drogas nos estados de MG e ES, sobretudo região de Espera Feliz e Dores do Rio Preto, onde integrava uma organização criminosa, dedicada à tal atividade. Sendo que em outra operação da Polícia Capixaba, a maioria dos integrantes havia sido presa, restando o procurado, alvo de Mandado de Prisão Preventiva emitido pelo juízo daquela comarca.

Após horas de trabalho, o referenciado foi encontrado no interior de um estabelecimento comercial no centro da cidade, onde foi abordado e dado cumprimento à ordem judicial.

Uma vez preso, A.S.R., na presença das testemunhas, franqueou a entrada em sua residência, sendo procedida busca em seu interior que culminou na localização de grande quantidade de drogas, e demais utensílios típicos da modalidade criminosa, sobretudo duas máquinas de recebimento bancário, que admitiu como sendo para recebimento de valores provenientes da venda das drogas.

As diligências foram efetivadas pelos Investigadores Wilson Lima e Evandro Ferreira, com apoio da Delegacia de Dores do Rio Preto/ES. E ao final, ademais preso pela ordem judicial, o referenciado foi conduzido à presença da autoridade policial plantonista em Manhuaçu, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado ao Presídio de Manhumirim/MG.