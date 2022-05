Manhuaçu: 11° Batalhão inaugura novas instalações do COPOM e da Sentinela da Unidade

Na manhã da sexta-feira, 29/04, aconteceu no 11° Batalhão de Polícia Militar a inauguração das novas instalações físicas do Centro de Operações Policiais Militares e da Sentinela da Unidade

O evento, que foi presidido pelo Comandante do Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, contou com a presença do Deputado Federal Subtenente Gonzaga, da Prefeita de Manhuaçu Maria Imaculada, dos Vereadores Rodrigo, Gilson, Linhares, Marilei, Juninho e Alan, além do Professor Giovanni, do presidente do CONSEP e demais pessoas envolvidas nos projetos de revitalização.

Durante a cerimônia o comandante agradeceu a importante parceria entre a Câmara de Vereadores e Prefeitura de Manhuaçu com o 11º Batalhão, sempre em prol da qualidade dos serviços prestados à população.

Segundo o Comandante do 11º BPM, “uma das obras mais importantes deste ano de 2022 na Unidade foi a melhoria das instalações físicas da Sentinela, por se tratar da porta de entrada da Unidade e por simbolizar uma maior segurança para o aquartelamento e sobretudo para os militares que realizam essa tão nobre função”. Neste sentido, o oficial agradeceu os recursos disponibilizados via emenda impositiva pelo vereador Rodrigo e o ex-vereador Giovane.

Quanto às melhorias realizadas no Centro de Operações Policiais Militares – COPOM, o comandante do Batalhão ressaltou o empenho do vereador Gilson e vereadora Marilei, que também por meio de emendas impositivas viabilizaram a melhoria do ambiente, bem como contribuíram para o início da estruturação de câmeras de vídeo monitoramento nos distritos, a começar por São Sebastião do Sacramento. Enfatizando, o comandante, que a sociedade ganha muito com este projeto, pois o COPOM é o principal elo de ligação da PM com a comunidade.

E por fim, o agradecimento do Tenente Coronel Luciano Reais também se direcionou à Prefeita Maria Imaculada, pois a celeridade na execução deste recurso por meio de convênio financeiro, só foi possível graças ao apoio incondicional da Prefeitura de Manhuaçu às demandas trazidas pela Polícia Militar.